Перебои в работе IT-систем «Почты России» произошли из-за ограничений связи

Перебои в работе IT-систем в некоторых отделениях «Почты России» могут быть связаны с ограничениями связи, которые провайдеры вводят для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас все системы «Почты России» работают штатно, сообщили в компании. «Сожалеем, что некоторые клиенты столкнулись с трудностями при получении услуг»,— указано в публикации.

Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что некоторые отделения «Почты России» потеряли доступ к сети из-за неполадок в работе интернет-провайдера. По данным канала, из-за этого в отделениях образовались масштабные очереди, а люди подолгу не могли получить и отправить посылки и письма.