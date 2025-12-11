В Неклиновском районе 23-летний водитель погиб в ДТП

В Неклиновском районе в результате столкновения двух автомобилей погиб 23-летний водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Происшествие случилось сегодня утром, 11 декабря, в 09:30 на трассе «Таганрог — Покровское». Предварительно, 61-летний водитель тягача Sany проигнорировал требования дорожного знака «Движение только направо» и повернул влево со второстепенной дороги. При этом он не уступил дорогу автомобилю Lada Priora.

Водитель отечественного легкового автомобиля скончался в больнице.

Константин Соловьев