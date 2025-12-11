Саратовские кадеты приняли участие в юбилейном Кремлевском балу в Москве

Кадеты из Саратовской школы-интерната имени Талалихина посетили юбилейный международный благотворительный Кремлевский бал в Москве. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Об этом сообщило региональное министерство образования.

В бале приняли участие кадеты Тихонов Артем, Кондауров Кирилл, Бурмистрова Софья и Хаметова Камилла под руководством директора школы Вадима Богданова. Право представлять школу на бале они получили за успехи в учебе и активное участие в школьной и патриотической деятельности.

«Очень волнительно представлять здесь нашу школу и Саратов. Мы много репетировали, чтобы все было идеально, и сейчас понимаем, что это того стоило. Здесь чувствуешь себя частью одной большой и важной традиции. Такие моменты запоминаются на всю жизнь и заставляют гордиться тем, что ты носишь кадетские погоны»,— рассказали саратовские кадеты.

Нина Шевченко