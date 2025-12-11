ВОЗ: вакцинация не приводит к развитию аутизма

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новый доклад, подтверждающий отсутствие связи между вакцинацией и развитием аутизма. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Женеве.

По его словам, независимая группа экспертов Глобального консультативного комитета по безопасности вакцин (ГККБВ) проанализировала 31 научное исследование, охватывающее данные из 19 стран за последние 15 лет. В ходе тщательного обзора были изучены вакцины с универсальными и альбумин-антигенами, а также общие взаимосвязи между вакцинацией и аутизмом. Господин Гебрейесус подчеркнул, что результаты анализа совпадают с выводами аналогичных исследований 2002, 2004 и 2012 годов.

Гендиректор ВОЗ отметил, что, хотя вакцины, как и любые медицинские препараты, могут вызывать побочные эффекты, аутизм к их числу не относится. Он добавил, что вакцины остаются жизненно необходимыми для защиты здоровья как детей, так и взрослых от опасных вирусов, в том числе COVID-19 и гриппа.