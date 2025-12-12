Новые риски поддержали рынок страхования жилья

Падение объемов ипотечного кредитования не оказало существенного влияния на рынок страхования жилья в Петербурге. По итогам трех кварталов 2025 года рынок страхования жилья в городе достиг 5,004 млрд рублей — такие же показатели были и по итогам аналогичного периода прошлого года. Аналитики говорят, что причина сохранения прошлогоднего уровня — текущая задолженность по уже взятой ипотеке, которая также требует страхования имущества. На рынке также появились новые продукты — например, покрытие ущерба, нанесенного БПЛА. Кратно возросли и запросы на полисы, страхующие покупателя жилья от изъятия приобретенного имущества через суд по иску прежних владельцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Стоит отметить, что в среднем по России рост объемов страхования жилья более заметный. Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, говорит, что рынок страхования жилья в 2025 году растет, но без рывков. По его данным, за первое полугодие текущего года взносы по страхованию имущества физлиц по России поднялись примерно до 62 млрд рублей, рост составил около 9–10% год к году. «Выплаты при этом снизились примерно на 14%, что улучшает убыточность и поддерживает маржу страховщиков. Оценки по первому кварталу дают премии в районе 27 млрд рублей против чуть более 26 млрд годом ранее. То есть рост есть, но сегмент жилья прибавляет медленнее, чем весь рынок имущественного страхования, где по итогам года ожидают рост около 10%»,— рассказал эксперт.

Управляющий директор «Ренессанс страхование» Артем Искра при этом подчеркивает, что, несмотря на сохранение объемов страхования в денежном выражении на уровне прошлогодних, в Петербурге количество заключенных договоров выросло на 9,8%, до 952 тыс. «Это может свидетельствовать о популярности в Петербурге недорогих страховых продуктов "коробочного" страхования. С точки зрения продуктовой линейки рынок остается довольно консервативным».

Директор филиала страховой компании «Гелиос» в Петербург Борис Козьмин-Соколов рассказал, что сокращение выдачи новой ипотеки не дает возможность рынку сильно расти и развиваться, при этом текущие ипотечные кредиты населения требуют обязательной защиты. «Общая задолженность населения перед банками за год почти не поменялась и составляет 1,2 трлн рублей»,— напоминает эксперт.

Новые продукты

«По новым продуктам рынок активно развивается в рамках коробочных продуктов с фиксированными условиями, которые просты и понятны для потребителя. В части своего развития рынок двинулся в сторону защиты интересов собственников недвижимости, которые хотят защитить свои риски от недобросовестных квартиросъемщиков»,— рассказывает господин Козьмин-Соколов. Также, по его словам, страховой рынок реагирует на новые вызовы времени. Например, страховщики стали предлагать страховую программу с защитой имущества от БПЛА. «Подобные продукты могут оживить рынок и быть полезным и ипотечным заемщикам»,— полагает эксперт.

Господин Искра, рассуждая о новых продуктах, также добавляет: «Особенность этого года — резкий всплеск спроса на титульное страхование (страхование риска утраты права собственности). За последние два месяца число запросов на такие полисы выросло почти в четыре раза, что напрямую связано с участившимися в СМИ сообщениями о судебных решениях по изъятию жилья у покупателей». Он также отмечает значительный рост интереса к страхованию от последствий террористических актов, включая атаки БПЛА. «По сравнению с прошлым годом спрос на эту опцию увеличился примерно на 170%. Ее можно добавить к стандартным договорам страхования недвижимости. Для частных лиц стоимость включения риска "теракт, диверсия" составляет в среднем 0,05–0,1% от страховой суммы и зависит от типа объекта, материала постройки и его местоположения, этажности».

Ярослав Королев, страховой брокер, рассказал: «Практически все крупные компании стали страховать от риска падения БПЛА. Стало популярным страхование арендного жилья, в том числе с посуточной арендой». По его словам, многие компании стали давать беспроцентную рассрочку до 12 месяцев. «Активно внедряется в страховании имущества возможность удаленного самоосмотра: теперь агент может страховать своих клиентов в любой точке России. Также искусственный интеллект активно применяется при урегулировании убытков».

Изменения по формату

Главные изменения, по словам господина Чернова, идут не по рискам, а по формату продуктов. «За год укрепилась модель страхования по подписке. Ее предлагают крупные страховщики, банки и онлайн-площадки. Клиент платит небольшой ежемесячный взнос, часто в диапазоне от 150 до 400 рублей, или оформляет годовой пакет, по сути, в формате подписки. Внутри — обычный набор рисков: пожар, залив, кража, ответственность перед соседями, иногда стихийные бедствия. Концепция одна и та же — снизить порог входа и привязать клиента к автоматическому продлению, чтобы не было провалов по покрытию»,— говорит он.

Параллельно развивается связка страхования с «умным домом». Страховщики все активнее завязывают полис на наличие датчиков протечки, дыма, охранных систем. «Там, где риск ниже, можно давать скидку без потери рентабельности. Еще одна линия роста — это цифровые пакетные продукты через банки и маркетплейсы. Там обычно комбинируют защиту конструкции, отделки, имущества и гражданской ответственности, иногда выделяют отдельный продукт "только ремонт". На витрине это выглядит как набор готовых сценариев с быстрым оформлением в пару кликов. Дополнительно рынок живет на промокодах и скидках, которые частично маскируют реальный рост тарифов»,— рассказал господин Чернов.

По его мнению, сокращение ипотеки бьет по страховому сегменту точечно, но заметно. «Оценки по рынку говорят о возможном падении объемов ипотечного кредитования в 2025 году примерно на 30% из-за жесткой политики ЦБ и свертывания льготных программ. В страховании это проявляется прежде всего в полисах заемщиков. Взносы по страхованию заемщиков во втором квартале уже снижались почти вдвое, за первое полугодие сборы по этому виду заметно просели. То есть именно "ипотечное" страхование жилья и жизни заемщика чувствует удар»,— отмечает эксперт.

При этом добровольное страхование уже купленных квартир и домов чувствует себя лучше. Этот сегмент более привязан к общему уровню доходов и к ощущению рисков, а не к новым займам. «Поэтому здесь сохраняется умеренный рост примерно на те же 8–10%, что и по рынку имущества граждан в целом. Банки пытаются компенсировать падение выдач через предложения страховки вне рамок конкретной сделки, а также через партнерство с независимыми брокерами. Это давит на комиссионную маржу, но позволяет не терять клиента и объемы»,— рассуждает эксперт.

Тарифы стабильны

Как рассказал господин Чернов, по тарифам рынок прошел год без резких скачков в массовом сегменте, но подорожание заметно. «Базовые программы страхования квартиры от пожара и залива у агрегаторов и онлайн-игроков стартуют примерно от 600 до 2000 рублей в год при страховой сумме до 5 млн рублей. Подписочные форматы дают средний чек порядка 250–400 рублей в месяц, то есть примерно 3–5 тыс. рублей в год за квартиру в крупном городе. По оценкам участников рынка, комплексные продукты в среднем подорожали примерно на 10–15%, однако постоянные скидки и акции частично сглаживают этот рост»,— рассказал он.

Страховщики закладывают в тарифы рост восстановительной стоимости жилья и подорожание ремонта, поэтому сильнее всего растут цены на программы для старого фонда и регионов с высокой аварийностью сетей. В новых домах с современными инженерными системами и охраной, наоборот, активнее применяют скидки за снижение риска. В целом можно говорить о росте тарифов примерно на уровне инфляции, без драматичных изменений для массового клиента.

Господин Королев считает, что тарифы на страхование имущества физлиц даже снижаются — например, стоимость страхования конструктивных элементов снизилась у одной из компаний в 10 раз. «Также увеличился размер суммы убытка, для оформления которого не требуется справка из полиции, МЧС, ЖЭК, с 30 тыс. до 150 тыс. рублей. Крупные страховые компании внедрили подгрузку данных по адресу квартиры: площадь, этаж, год постройки дома, есть ли обременение. Это позволяет оформить полис даже с мобильного телефона для собственника квартиры».

Девелоперы идут в страхование

Как говорят эксперты, сегодня страхование жилья в том числе своим покупателям в новостройках предлагают и девелоперы, но в большинстве случаев как элемент сервиса и маркетинга, а не как базовый продукт. «В схемах "ипотека от застройщика" или в пакете программ лояльности застройщик включает в предложение полис страхования квартиры, иногда в наборе с другими услугами: коммунальный сервис, скидка на отделку, паркинг. Встречаются акции, когда годовая страховка "в подарок" входит в стоимость конкретного лота. Как правило, девелопер аккредитует одного или несколько страховщиков или брокеров, и покупателю сразу на этапе сделки предлагают оформить страхование по партнерским условиям. Это может быть частью комфорт-пакета или отдельной услугой по подписке»,— рассказывает господин Чернов.

Доля таких продаж в общем объеме страхования жилья, по его словам, пока остается небольшой и оценивается в единицы процентов рынка. Основной поток по-прежнему идет через банки при оформлении ипотеки и через прямые онлайн-продажи страховщиков и маркетплейсов. Но для девелоперов и банков страхование становится важным элементом экосистемы вокруг клиента, а для страховщиков канал сотрудничества с застройщиками постепенно превращается в отдельную зону роста.

Господин Искра с коллегой согласен: «Застройщики, стремясь к росту доходов от неосновной деятельности, все чаще предлагают страховые полисы в пакете со своими услугами, рассматривая их как дополнительный источник прибыли и инструмент повышения лояльности клиентов».

Господин Королев более скептичен. По его мнению, девелоперы очень слабо интегрированы в эти процессы и предлагают простые коробочные продукты, которые не очень сильно защищают интересы собственников жилья, но зато дают хорошую комиссию их продавцам.

Александра Хренкова