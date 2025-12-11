Белоусов поздравил солдат ВС РФ со взятием Северска, Куриловки и Кучеровки

Российские войска продолжают успешно продвигаться на Северском направлении, преодолевая оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в официальном Telegram-канале ведомства.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр обороны России Андрей Белоусов

По его словам, военнослужащие взламывают оборону украинских войск и обеспечивают продвижение всей группировки российских войск.

Министр также поздравил бойцов ВС РФ со взятием населенного пункта Северск в Донецкой народной республике и населенных пунктов в Харьковской области, таких как Куриловка и Кучеровка.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сегодня доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Северска, отметив, что это создает условия для дальнейшего наступления на Славянск. Также продолжаются активные бои за Красный Лиман. Владимир Путин подтвердил, что создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану.