Невеселое «Лето»

Директор нижегородского яхт-клуба «Лето» Андрей Сподаренко осужден на три года условно за гибель 11-летнего мальчика. На него упали футбольные ворота, стоявшие на арендованной предпринимателем территории. Директора обвинили в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, которые привели к смерти ребенка. Андрей Сподаренко извинился перед его родителями, заплатил им 3 млн руб., сообщив, что готов и дальше помогать пострадавшей семье. Защита считает, что вины директора в трагедии нет: бесхозные ворота яхт-клубу не принадлежали.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде вынесли приговор основателю и директору яхт-клуба «Лето» Андрею Сподаренко, он обвинялся по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека». Уголовное дело связано с гибелью 11-летнего Лени Беляева, на которого в сентябре прошлого года упали футбольные ворота.

Яхт-клуб арендует прибрежную территорию на полуострове Печерские пески Гребного канала, где также расположены домики и беседки с мангалами для отдыха нижегородцев. Когда компания горожан с детьми отдыхала в одной из таких беседок, мальчик повис на стоящих неподалеку футбольных воротах. Они упали на него, нанеся смертельную травму.

В причинах гибели ребенка следствие обвинило руководителя яхт-клуба «Лето», на территории которого были установлены ворота, не закрепленные в своем основании.

В последнем слове Андрей Сподаренко попросил вынести ему справедливый и гуманный приговор. Он сказал, что искренне соболезнует пострадавшей семье. Ранее обвиняемый перечислил чуть больше 3 млн руб. Максиму и Елене Беляевым, родителям погибшего мальчика, который был их единственным ребенком.

Потерпевшие также заявили к предпринимателю гражданские иски о компенсации морального вреда в размере 30 млн руб.

Отвечая на вопрос суда по этим требованиям, Андрей Сподаренко сказал, что это высокая для него сумма, и сейчас он не в состоянии ее заплатить, но готов и дальше по мере сил поддерживать семью Беляевых.

В зал суда он принес большую сумку с вещами — ранее в прениях гособвинитель попросил осудить обвиняемого коммерсанта на три года лишения свободы, арестовав его. Однако суд не стал сажать Андрея Сподаренко. Его признали виновным и приговорили к трем годам условного срока, также назначив 300 тыс. руб. штрафа.

Требования потерпевших о возмещении морального вреда были удовлетворены частично. В пользу матери погибшего мальчика суд взыскал 170 тыс. руб., отца присудили 200 тыс., а бабушке мальчика — 1,4 млн.

Предприниматель рассказал «Ъ-Приволжье», что он сам отец троих детей и понимает горе Беляевых, а его эти события с гибелью ребенка и последующим уголовным преследованием довели до нервного срыва.

Защита уверена, что на скамье подсудимых Андрей Сподаренко оказался случайно.

Как рассказали адвокаты, футбольные ворота были ничейными — яхт-клубу они не принадлежали и на его балансе не числились.

Кто-то вытащил их поближе к беседкам, на поляну, а так как арендуемая прибрежная территория не огорожена, то доступ к импровизированной спортплощадке имел любой желающий. Компания, в которой отдыхали потерпевшие, арендовала шашлычную беседку не у яхт-клуба, а другого ИП, в договоре с которым не упоминались какие-либо спортивные услуги. Пока взрослые отдыхали, мальчишки бегали по берегу и лазили по воротам. Сначала они упали в первый раз, но их подняли, сдвинув с прежнего места. Затем один из взрослых начал на воротах подтягиваться, фактически подав пример детям. А когда ворота упали во второй раз — под ними погиб ребенок.

Прокуратура, наоборот, уверена, что предприниматель, на участке которого случилось ЧП со спортинвентарем, имеет прямое отношение к смерти мальчика. Злосчастные ворота, бывшие вещественным доказательством, суд в приговоре распорядился уничтожить.

Роман Кряжев