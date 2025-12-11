Астраханский водитель не смог оспорить штраф за обгон по встречке в ВС РФ

ВС РФ отклонил жалобу астраханского водителя Игоря Бабичева, оштрафованного на 5 тыс. руб. за выезд на встречную полосу в запрещенной зоне. Об этом сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации. Согласно акту суда, инцидент произошел 30 сентября прошлого года в Ахтубинске на ул. Заводской в районе дома №17.

Водитель Renault Logan утверждал, что совершил маневр на перекрестке, где, как он утверждает, действие знака «обгон запрещен» прекращается, а видеозапись нарушения не может быть воспроизведена, указано в акте суда. Однако судья Сергей Кузьмичев не согласился с этими доводами, указав на то, что зона действия знака не прерывается на пересечениях со второстепенными дорогами, если не установлены отменяющие знаки. Нарушение было зафиксировано сотрудниками ДПС, и это, как отметил господин Кузьмичев, является достаточным основанием для привлечения к ответственности.

Суд подчеркнул, что хотя видеозапись с фиксацией маневра обгона не воспроизводится, она была исследована судом первой инстанции вместе с другими доказательствами, такими как схема расположения знаков и разметки.

Судья добавил, что Кодекс об административных правонарушениях не устанавливает конкретный перечень необходимых доказательств по делу, а также не требует обязательной видеофиксации правонарушения. Видеозапись является необходимым доказательством только в случаях автоматической фиксации нарушений специальными техническими средствами. Таким образом, факт совершения обгона в зоне действия знака «обгон запрещен» был установлен на основании совокупности представленных доказательств.

Нина Шевченко