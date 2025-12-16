В платье нужно жить

Любое формальное мероприятие предполагает соответствующий гардероб. И если у мужчин это костюмы, смокинги и даже фраки, оставляющие не так много пространства для фантазии, то у женщин есть вечерние платья и их вариативность. Разбираем, откуда они начали свою историю.

Историю вечернего платья в привычном понимании стоит отсчитывать с легендарных платьев Жозефины де Богарне — императрицы Франции и жены Наполеона. Она ввела в моду ампирные платья, вдохновленные античными мотивами. По слухам, императрица заказывала себе порядка 600 нарядов в год, чем часто вводила в ступор своего мужа. Легкие ткани со временем стали украшаться более помпезными деталями, а струящиеся ткани стали расшивать украшениями.

Так мы переходим уже к викторианской эпохе, когда в моде были платья с корсетами и пышными юбками. Ткани выбирались более «премиальные» — часто это был шелк. Объемные юбки ставились на каркас, а грудь и плечи оголялись. Скорее всего, именно платья викторианской эпохи приходят на ум, когда речь заходит о бальном гардеробе XIX века.

Коко Шанель, 1915 год
Эльза Скиапарелли, 1930 год
Вечернее платье Schiaparelli, 1937 год
Вечерне платье Schiaparelli, 1934 год
Вечернее платье Chanel, 1931 год
Вечернее платье, 1922 год

Эти модели претерпевали косметические и незначительные изменения с течением времени. Глобально же само понятие вечернего платье изменилось лишь в начале XX века — и больше остальных на это повлияли две женщины. В 1920-х Коко Шанель переизобрела само понятие вечернего платья: заниженная талия, укороченная длина и уход от огромного количества деталей. Стоит учитывать, что на дворе были «ревущие» 1920-е, поэтому некоторые модельеры расшивали платья бисером и шили их укороченными, чтобы в них было удобнее танцевать.

Фото: East News
Фото: Kristy Sparow / Getty Images

Вторая женщина, ответственная за современные вечерние платья,— Эльза Скиапарелли. Она остается одной из родоначальниц коллекций прет-а-порте, то есть вещей, сразу готовых к носке. Именно она придумала длинные шелковые платья с асимметричным кроем, иногда они украшались необычными принтами. Так, в 1930-е Скиапарелли заявила, что вечерние платья должны быть длинными, не лишенными деталей и шиться они должны из «высоких» тканей.

Rafaia Couture

Сегодня многие дизайнеры предлагают свои модели вечерних платьев. Те же Chanel и Schiaparelli продолжают следование традициям, не стоит забывать модный дом Кристиана Диора или наследие Ива Сен-Лорана. В России все больше клиентов обращаются к частному пошиву, но и у локальных брендов есть свои прет-а-порте линейки — например, модели с драпировкой или шелковые платья в пол, расшитые деталями у Rafaia Couture. Мода, как известно, циклична, поэтому приемы, придуманные еще 100 лет назад, сегодня кажутся бессмертными. Интересно, какими будут эти самые платья еще через 100 лет?

Илья Петрук