В Москве на одной из крупнейших площадок города — «ЦСКА Арене» — состоялась Альфа-Конфа 2025. Это масштабный проект Альфа-банка, который проходит в формате шоу. Тема третьего сезона — Культ бизнеса. Мероприятие посетили почти 9 тыс. гостей. Топ-менеджеры и популярные спикеры рассказали предпринимателям об инструментах создания лидеров рынка, росте продаж на реальных кейсах, а также о силе харизмы лидера.

«Лента», видимо, получила контроль над гипермаркетами «О’кей», сообщает издание Shopper's. 99% в компании «РБФ ритейл», которая владеет «О’кеями», перешли структуре «Земун». Она занимается оптовыми поставками продуктов, напитков и табачных изделий для «Ленты». Люксембургская O’key Group в конце ноября продала бизнес гипермаркетов в России компании «РБФ ритейл». СМИ сообщали, что настоящим покупателем станет «Лента».

ПСБ провел сделку по продаже жилого дома в ЖК «Прибрежный» российскому производителю химической продукции АО «Пигмент», сообщает пресс-служба банка. Новый многоэтажный дом предназначен исключительно для сотрудников компании и их семей, которые будут заселены в 105 квартир различного типа. ЖК "Прибрежный" – проект в Тамбове, который ПСБ реализует в рамках программы по строительству льготного жилья для сотрудников предприятий оборонного-промышленного комплекса.