Финприток для турпотока

Власти России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обсуждают возможности упрощения расчетов внутри двух стран при взаимном обмене туристами. По сути, это попытка ответить на те вызовы, с которыми столкнулась российская туриндустрия при приеме иностранных гостей. Если российские граждане, чьи банковские карты после февраля 2022 года были заблокированы за рубежом, находят способы оплачивать товары и услуги в других странах, то сложности с банковскими трансакциями в РФ для интуристов — повод для жителей Эмиратов отказаться от поездки. Поток путешественников из ОАЭ уже сократился: в январе—сентябре 2025 года их стало на 11% меньше, чем год назад.

Представители Минпромторга и Центробанка РФ обсуждают с регуляторами ОАЭ возможности упрощения расчетов для туристов. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в Дубае во время выступления на Российско-эмиратском бизнес-форуме. По словам министра, речь идет о переходе на новые технологии для платежей: QR-коды, различные приложения. Одно такое приложение в ОАЭ уже разрабатывается. Серьезных проблем с межбанковскими расчетами у России и Эмиратов сейчас нет, настаивает министр.

РФ была фактически исключена из международной финансовой системы после начала в феврале 2022 года российско-украинского военного конфликта. Тогда транснациональные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работать в стране, большинство российских банков попали под санкции и были отключены от SWIFT. Это осложнило платежи для российских граждан за границей, а для нерезидентов — в РФ.

Россияне смогли адаптироваться, выезжая за рубеж. Так, например, в Турции держатели карт Сбербанка, ВТБ и МТС-банка могут оплачивать товары и услуги QR-кодами.

В то же время проблемы с платежами в России для интуристов зачастую вынуждают их отказываться от поездок в страну, свидетельством чему служит снижение турпотока из ОАЭ, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

За девять месяцев 2025 года из Эмиратов в Россию с целями туризма прибыло 38,4 тыс. человек, сообщают в АТОР со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ РФ. Это на 11,3% меньше год к году. Летом текущего года Россию посетило 21,5 тыс. туристов из ОАЭ — на 10,3% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, с начала 2025 года ОАЭ посетило более 2,5 млн россиян, страна входит в топ-5 самых популярных туристических направлений для граждан РФ.

Как отмечают в АТОР, после отмены визовых ограничений с Саудовской Аравией и Оманом граждане этих стран стали чаще путешествовать по России. Но будет ли рост турпотока из этих государств устойчивым, в том числе из-за сложностей с безналичными расчетами для нерезидентов,— тоже вопрос.

Максим Решетников, глава Минэкономики РФ, в июне 2025 года: «Для комфорта пребывания туристов, в том числе из ОАЭ, в России внедряются стандарты ''Халяль'' и Muslim Friendly».

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, за январь—сентябрь 2025 года число прибытий туристов из всех стран составило 1,28 млн — показатель на уровне прошлого года. Больше всего путешественников прибыло из Китая — 690,6 тыс., что на 5,6% меньше год к году. Снижение турпотока из КНР происходит в основном из-за дорогих перелетов, в то время как карты китайской системы UnionPay принимаются к оплате, поясняют туроператоры.

Заявление Антона Алиханова на бизнес-форуме — это попытка ответить на те вызовы, с которыми сталкивается российская туриндустрия при приеме интуристов из ОАЭ и других стран Персидского залива, которые наряду с гражданами КНР могут стать ядром въездного турпотока в Россию.

Ряд российских банков, включая Т-Банк, Ozon-банк, уже начали выдавать карты нерезидентам. Банк «Русский стандарт» выпускает предоплаченные карты для иностранцев через отели, где поселяются туристы. Спрос на такие карты у интуристов неуклонно растет. Средний объем внесенных на них средств составляет 78,62 тыс. руб., средний чек покупок — 11,16 тыс. руб., чаще всего нерезиденты оплачивают безналичным способом заказы в ресторанах, покупки в супермаркетах, услуги такси и аренды авто, сообщили “Ъ” в «Русском стандарте».

Гражданам ОАЭ для краткосрочных поездок в Россию виза не нужна, как и россиянам для поездок в ОАЭ. Но в отношении экспатов, которых в Эмиратах много, визовые требования действуют в зависимости от их гражданства. По словам вице-президента АТОР и гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, стимулировать турпоток из Эмиратов можно как раз за счет визовых послаблений для обладателей эмиратского ВНЖ (Emirates ID), которые в сумме составляют несколько миллионов постоянно проживающих в ОАЭ иностранцев.

