Поддельные автозапчасти вкрутились в рынок

Треть автозапчастей на российском рынке поддельные. В сегменте масел и горюче-смазочных материалов доля контрафакта может достигать почти половины, подсчитали аналитики агентства Gruzdev Analyze совместно с Fit Service. На втором месте по подделкам — фильтры, третья часть которых не соответствует минимальным требованиям качества. Среди деталей подвески и рулевого управления некачественных товаров 17%.

В России эксплуатируются около 35 млн легковых автомобилей. Больше всего подделывается сегмент, который необходим для регулярного ТО. Расходники легко изготовить в кустарных условиях, отмечает руководитель автосервиса «Fit Service Ярославское шоссе» Андрей Кузин: «Контрафакт вывалился на наш рынок в таких количествах из-за того, что перекрыты прямые поставки от производителей. Неоднократно были примеры, когда поступивший товар выглядел так, будто его выплавляли в гараже. Качество запчастей ужасное. Соответственно, устанавливать на автомобиль их просто невозможно.

Но самое главное — поставщик. Если это поставляет рынок по каким-то серым схемам, то вероятность нарваться на контрафакт составляет 50%. Лично мне встречалась история с маслом, когда пятилитровая канистра AMG продавалась на Ozon за 1,4 тыс. руб. И люди покупали, да еще и комментировали, что это масло они заливают в Mercedes-Benz. По-моему, проще залить нерафинированное масло из магазина — одно и то же будет. Сейчас, конечно, в таких количествах контрафакт там не продается, очень много площадок просто закрылось. Что дальше будет с этим рынком? Ввиду снижения порога патента, очень много маленьких сервисов, как раз недобросовестные продавцы, скорее всего, перестанут работать, и уже только этим пунктом они уменьшат статистику контрафакта».

Число дорогостоящих ремонтов постоянно увеличивается, констатируют участники рынка. По данным Fit Service, за последние пять лет наиболее заметный рост именно в сегменте заказ-нарядов на сумму свыше 20 тыс. руб. Сейчас каждый шестой визит на автосервис стоит дороже. Экономия на качественных запчастях и расходниках может закончиться переборкой двигателя или его заменой, говорит заместитель директора компании «Моторные технологии» Олег Карнадуд: «Использование поддельных некачественных масел приводит к снижению ресурса двигателя автомобиля, иногда к фатальным поломкам. Ремонт иномарки среднего сегмента стартует от 250-300 тыс. руб. — это начальная цена. Если проблема сложнее, то может дойти до полной замены двигателя.

Как определить контрафакт? Масло — это очень сложный сегмент. Даже если банка очень красивая и качественная, чтобы понять, что туда залито, нужны дорогостоящие исследования в лаборатории. Но лучше не покупать масло на маркетплейсах, потому что отследить канал поставок там невозможно. Стоит обращаться в крупные торговые организации, желательно фирменные. Там есть возможность проводить экспертизы, отвечать за качество, и есть, кому предъявить претензии».

Продажи автозапчастей на маркетплейсах в первом полугодии увеличились почти в два раза, сообщал портал retail.ru. Резкий рост аналитики объясняли в том числе изменениями на рынке. Из-за удорожания комплектующих россияне стали чаще интересоваться более дешевыми китайскими аналогами.

