Ярославские хоккеисты отличились на турнире 3х3 на Кубке Первого канала

Игроки ярославского ХК «Локомотив» Александр Елесин, Егор Сурин и Георгий Иванов отметились результативными действиями в матче мини-турнира в формате 3х3 Кубка Первого канала. Победителем турнира стала сборная России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

11 декабря в Новосибирске Кубок Первого канала открылся матчем «России 25» и сборной Казахстана. Хозяева площадки одержали победу со счетом 4:1. Затем команда Казахстана одолела сборную Белоруссии.

Заключительным матчем мини-турнира стала встреча сборных России и Белоруссии, которая закончилась победой хозяев со счетом 6:2. В этом матче отличились капитан сборной «Россия 25» Александр Елесин (гол+две передачи), нападающие Егор Сурин (гол) и Георгий Иванов (две передачи). Также по итогам мини-турнира Елесин стал лучшим защитником.

В главном турнире Кубка Первого канала примут участие те же команды. Он стартует 12 декабря встречей сборных Белоруссии и Казахстана. Затем они по очереди сыграют с командой «Россия 25» (13 декабря — Белоруссия, 14 декабря — Казахстан).

Алла Чижова