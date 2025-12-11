Первый постер «Звездных войн» продан на аукционе за $3,87 млн
Картина художника и дизайнера афиш Тома Юнга, которая легла в основу первого постера «Звездных войн», продана на аукционе Heritage Auctions за $3,875 млн.
Фото: Movie Poster Image Art / Getty Images
Эта картина, заказанная продюсером космической саги Гэри Курцом, в итоге использовалась не только для постера, но и на лицевой стороне оригинальной театральной программки к фильму Джорджа Лукаса, на билбордах, а также в многочисленных рекламных объявлениях в журналах и газетах в мае и июне 1977 года.
На картине изображены все главные герои кинофраншизы: Люк Скайуокер, принцесса Лея, Дарт Вейдер, Хан Соло, Оби-Ван Кеноби, а также R2-D2 и C-3PO.
Гэри Курц хранил оригинальную картину у себя в офисе, прежде чем передать ее дочери. Та и выставила картину на аукцион. Ее начальная цена на аукционе была $1 млн, но в итоге достигла рекордной отметки для любых постеров.