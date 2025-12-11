Комсомольская стройка

Право заключения договора о комплексном развитии территории в микрорайоне Комсомольском получила компания ПЗСП. Торги проводятся уже второй раз — первый победитель, определенный весной прошлого года, отказался заключать договор. ПЗСП заинтересован в проекте, учитывая, что уже застроил по соседству микрорайон Пролетарский. Эксперты считают, что этим проектом компания закроет не только девелоперские, но и производственные задачи своего холдинга. Известность застройщика в том районе обеспечит ему спрос.



Вчера состоялись торги на право заключения договора о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в микрорайоне Комсомольском и по улицам Хабаровской и Вагонной (Дзержинский район Перми). Информация размещена на сайте «ГИС-торги». Организатором выступило министерство по управлению имуществом Пермского края. Как стало известно «Ъ-Прикамье», в аукционе участвовали двое претендентов. Торги выиграла компания ПЗСП. По данным «Ъ-Прикамье», победитель сделал один шаг торговой сессии. Стартовая цена составляла 25,3 млн руб., итоговая стоимость договора КРТ — 26,5 млн руб.

Реновации подлежат две территории общей площадью порядка 25 га, расположенные в правобережной части Перми, в микрорайоне Комсомольском и по улицам Хабаровской и Вагонной. Завершить проект нужно в течение 15 лет со дня заключения договора о КРТ. На территории освоения расположены 56 многоквартирных жилых домов общей площадью почти 42 тыс. кв. м, а также объекты нежилого фонда. Победитель торгов должен будет расселить 24 многоквартирных ветхих и аварийных дома.

Микрорайон Комсомольский находится в 20 минутах езды от центра города, рядом расположена железнодорожная станция Комсомольская. На прилегающих территориях есть объекты социальной инфраструктуры, в том числе школы и детские сады, а также зеленые зоны и парки. Все средства с торгов будут направлены на расселение ветхого и аварийного жилья и улучшение условий жизни жителей территории.

Напомним, весной министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края уже проводило торги на право заключения договора КРТ в этом микрорайоне. Тогда была подана всего одна заявка — от ООО СЗ «Финансово-строительная компания „Уралдом­строй“» (компания удмуртского девелопера UDS group), но оно в итоге отказалось подписывать договор, не объяснив причин. Позднее в проект КРТ была включена еще одна территория, по улицам Хабаровской и Вагонной.

ПЗСП, основанный в 1963 году, входит в первую тройку застройщиков Перми и является крупнейшим в регионе производителем изделий из газобетона. Среди строящихся комплексов компании — «Три Девятых» (ул. Кронштадтская, 39), «Крас­ное яблоко» (ул. Яблочкова, 5), «Патриот» (ул. Целинная, 59), объекты по ул. Танцорова, 96 и ул. Белозерской, 26, и другие.

Отметим, что ПЗСП не принимал участия в первых торгах. В компании объясняли это сложными финансовыми условиями и большим объемом инвестиций, которые потребуются для расселения ветхого и аварийного жилья.

Коммерческий директор ПЗСП Кирилл Николаев сообщил, что компания разработает два мастер-плана освоения площадки КРТ в Комсомольском, которые будут представлены на Градостроительном совете Пермского края. «Проект комплексной жилой застройки будет охватывать территорию площадью 25 га. ПЗСП планирует улучшить жилищные условия жителей и построить 316 тыс. кв. м жилья»,— уточнил он.

Владелец и гендиректор «Орсо-групп» Михаил Бесфамильный отметил, что его компания не рассматривала площадку КРТ в Комсомольском, потому что эта территория больше подходит для жилья эконом-класса, а ПЗСП как раз специализируется на данном сегменте, и у них по-другому выстраивается себестоимость. Помимо строительства, ПЗСП занимается производством стройматериалов. Поэтому когда он входит в такой проект, то решает не только девелоперские, но и производственные задачи. «Второй момент: когда власти разыгрывают такую большую территорию, они явно задаются вопросами об общественном транспорте, школах, садиках и поликлиниках, и я уверен, что все это к моменту ввода будет решено»,— полагает девелопер.

Гендиректор агентства недвижимости «Респект» Алексей Ананьев положительно оценил перспективы заключения договора КРТ Комсомольского. «Комплексная застройка территорий имеет общую архитектуру, сразу создается официальная инфраструктура, и для людей, которые планируют приобретать жилье в этом микрорайоне, будут созданы все условия для жизни»,— считает эксперт. Он отметил, что затраты инвестора будут зависеть от объема расселения аварийного жилья.

Кроме того, господин Ананьев отметил, что жители микрорайона знают и доверяют компании ПЗСП, поэтому потенциальный спрос обеспечен. «Местоположение и известный застройщик — вот два фактора, которые позволят реализовать проект на выгодных условиях как для компании, так и для города и потенциальных покупателей»,— отмечает Алексей Ананьев. Однако он подчеркнул, что транспортная доступность станет сдерживающим фактором, пока не откроется третий мост, который позволит разгрузить Коммунальный и Красавинский мосты. «Но могу предположить, что большинство покупателей будут жителями правого берега. Для них не будет проблем, потому что и работают, и учатся они на том берегу»,— отметил эксперт.

Юлия Духина