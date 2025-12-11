На сильвинитовой фабрике в Соликамске произошел несчастный случай

Сегодня в 13 часов 30 минут местного времени на сильвинитовой обогатительной фабрике СКРУ-2 в Березниках в ходе плановых работ был смертельно травмирован сотрудник БШСУ, сообщает ПАО «Уралкалий». Как сообщает пресс-служба компании, создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Рудоуправление работает в обычном режиме. В компании выразили соболезнования семье погибшего сотрудника.

