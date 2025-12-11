Как сенаторы меняли «прописку» в Совете федерации

С июня 2006 года сенатор Сергей Иванов, который с 2002 года представлял в Совете федерации (СФ) сначала исполнительную, а потом законодательную власть Кировской области, является членом СФ от Магаданской облдумы.

С 2002 по 2010 год Людмила Нарусова представляла в СФ законодательную власть Тувы, затем в течение двух лет (2010–2012) была сенатором от Брянской области. С 2016 года она вновь является представителем в СФ от Тувы.

В сентябре 2015 года Константин Косачев, представлявший с декабря 2014 года в СФ исполнительный орган власти Чувашии, перешел на должность сенатора от Марий Эл.

В сентябре 2014 года Вадим Тюльпанов, с 2011 года представлявший в СФ законодательную власть Санкт-Петербурга, был делегирован в Совфед от исполнительной власти Ненецкого автономного округа. В этой должности он проработал до своей смерти в апреле 2017 года.

В сентябре 2025 года сенатор от Курской области Алексей Кондратьев был делегирован в СФ от исполнительной власти Тамбовской области. В 2015–2020 годах он уже представлял этот субъект в верхней палате, но затем уступил мандат нынешнему вице-спикеру Госдумы Александру Бабакову.

В сентябре 2025 года глава Коми Ростислав Гольдштейн наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти республики действующего члена СФ Владимира Джабарова. Ранее он представлял в верхней палате законодательную власть Еврейской автономной области.