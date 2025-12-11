Бойца батальона «Алания» назначили вице-губернатором Ленинградской области

Константин Патраев, боец добровольческого батальона «Алания», сформированного в Северной Осетии, назначен вице-губернатором Ленинградской области по внутренней политике. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло

Господин Патраев являлся начальником секретной части в отряде «Алания», выполняя боевые задачи в зоне специальной военной операции. В 1997 году чиновник перешел на государственную службу, заняв должность первого заместителя мэра Светогорска в Выборгском районе. С 2002 года он занимал различные должности в администрации Выборгского района, а с 2006 по 2012 год возглавлял администрацию района.

В марте 2012 года Константин Патраев получил назначение на региональный уровень — стал вице-губернатором Ленинградской области. В июне того же года был повышен до первого вице-губернатора, где работал до 2015 года.

Константин Соловьев