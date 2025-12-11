На совещании с Путиным провели прямое включение из Северска

Бойцы 3-го мотострелкового батальона вышли в эфир прямо из Северска для доклада президенту России Владимиру Путину. Прямое включение состоялось только со второй попытки, а по его окончании глава государства попросил военнослужащих немедленно сменить местоположение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и Командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (слева) и Командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов

Фото: пресс-служба президента РФ

«Нахожусь в здании пожарного депо, рядом – доломитный комбинат, железнодорожная станция и парк Победы. В ходе освобождения населенного пункта Северск…»,— успел сказать командир штурмовой роты Наран Очиргоряев, прежде чем произошел обрыв связи.

«Это воздействие РЭБ противника»,— сказал начальник генштаба Валерий Герасимов, также присутствовавший на совещании. «Да-да, это понятно»,— согласился президент.

Включение из Северска состоялось повторно через несколько минут. «В освобождении участвовало 28 штурмовых групп численностью 84 человека»,— продолжил свой доклад лейтенант Очиргоряев. Он сообщил, что его рота выполнила боевую задачу с минимальными потерями, благодаря «уверенным, дерзким и нешаблонным действиям личного состава» и «применению обмана противника».

По итогам этого доклада Владимир Путин поздравил лейтенанта и его подчиненных с победой, а затем обратился с просьбой: «И прошу поменять точку вашего сейчас нахождения на связи с нами». Военнослужащие приступили к выполнению президентской просьбы, не дожидаясь окончания прямой трансляции.

О том, что российские войска заняли Северск в Донецкой народной республике, президенту в начале совещания доложил господин Герасимов. По словам командующего Южной группировкой Сергея Медведева, успех в Северске создает условия для дальнейшего наступления российских войск в направлении города Славянск.

Степан Мельчаков