Путину доложили о взятии Лимана в Харьковской области

Российские войска заняли село Лиман в Харьковской области. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов на совещании о ситуации в зоне СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и Командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (слева) и Командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов

Фото: пресс-служба президента РФ

Сейчас Вооруженные силы РФ ведут бои за населенный пункт Вильча в Харьковской области, сообщил Валерий Герасимов. «На прошедшей неделе наши войска расширили контроль над территориями в районах южнее и юго-западнее Юнаковки Сумской области…»,— доложил он на совещании о ситуации в зоне СВО (цитата по пресс-службе президента России).

На Краснолиманском и Рубцовском направлениях продолжаются активные действия по владению крупным железнодорожным узлом и логистическим центром Красный Лиман, сообщил начальник Генштаба. Кроме того, сказал он, идут бои за населенные пункты Дробышево и Яровая.