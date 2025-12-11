В Запорожье чиновники неделями скрывали информацию об отсутствии воды у граждан

В Запорожской области местные чиновники скрывали информацию о том, что жителям Михайловского муниципального округа неделями не подается вода. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В Михайловском муниципальном округе сложилась недопустимая ситуация с водоснабжением. По причине выхода из строя глубинных насосов в ряде населенных пунктов этого муниципального образования отсутствует водоснабжение или вода подается с пониженным давлением. Это пгт Михайловка, села Тракторное, Марьяновка, Николаевка, Новониколаевка. И мы говорим не про один и не два дня! Недели!» — написал в своем Telegram-канале господин Балицкий.

Он сообщил, что поручил региональному министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Запорожской области в срочном порядке вмешаться в ситуацию с водоснабжением, привлечь к ремонтным работам аварийные бригады и на время этих работ обеспечить подвоз воды населению в необходимом объеме.

Все должностные лица, по его словам, которые скрывали информацию и не приложили достаточно сил для восстановления водоснабжения, будут привлечены к ответственности.

Александр Дремлюгин, Симферополь