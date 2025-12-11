Туристка хочет получить компенсацию после нападения птиц на курорте в Оренбуржье

В судебный участок №2 Оренбургского района поступило заявление от местной жительницы, требующей компенсацию за ущерб, понесенный на курорте «Соленые озера» в Соль-Илецке. По словам истца, в июне 2025 года она оплатила вход на территорию, аренду беседки и лежака.

Женщина утверждает, что, прибыв на озеро Тузлучное, не совершала действий, которые могли бы спровоцировать агрессию птиц, однако подверглась нападению и получила перелом пальца ноги. Она считает, что администрация курорта не обеспечила достаточный уровень безопасности в местах гнездовья птиц.

В качестве компенсации истец просит взыскать с ООО «Соленые озера» 400 руб. за входной билет, 5,5 тыс. руб. — за аренду беседки, 200 руб. — за проезд на вагончике, 1,6 тыс. руб. — за аренду лежака, 15,5 тыс. руб. — за лекарства, 58,4 тыс. руб. — разницу между пособием по временной нетрудоспособности и заработком, а также 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной судом суммы.

Подготовка по делу назначена на 22 декабря 2025 года.

Андрей Сазонов