В Ростове задержали обронившего на месте преступления паспорт грабителя

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, ранее судимый за кражу и грабеж задержанный в одном из торговых выхватил из рук менеджера островка с ювелирными изделиями планшетку с четырьмя золотыми цепочками и убежал. Ущерб оценили в 230 тыс. руб.

Во время побега, как следует из сообщения, ростовчанин уронил свой паспорт. Через двое суток мужчину удалось найти на даче у его знакомого. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Следственные действия продолжаются.

Константин Соловьев