Начальник ГУФСИН России по Прикамью стал генерал-лейтенантом

Президент РФ присвоил специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы начальнику ГУФСИН по Пермскому краю Леониду Мустайкину, сообщает пресс-служба управления. ГУФСИН по региону господин Мустайкин возглавил 3 июля 2023 года в должности генерал-майора внутренней службы. Ранее он руководил управлением по Республике Мордовия. До этого Леонид Мустайкин служил в оперативном управлении ФСИН РФ и возглавлял управление по Калининградской области.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

