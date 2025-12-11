Взлетные полосы встали

Больше 650 рейсов в столичных аэропортах задержали или отменили, сообщает «РИА Новости». На запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и другие города ушли 54 самолета, отчитался Минтранс. В министерстве заявили о случаях «долгого нахождения пассажиров в самолетах», каждый инцидент пообещали разобрать отдельно. Москва столкнулась с массированной атакой беспилотников. С начала дня регион атаковали 42 дрона, сообщил мэр Сергей Собянин. Только ночью столичные аэропорты не работали больше семи часов. Из-за ограничений Домодедово, Внуково и Шереметьево оказались переполненными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с застрявшими пассажирами:

«У меня был день рождения, мы должны были улететь в 23:30 из Шереметьево. Мы сели в самолет и три часа там сидели. Нам дали только воду, потом сказали, что мы никуда не летим. Отель не предлагали, мне пришлось ехать домой, но сейчас я разговаривала с соседом по креслу, ему дали отель. Билеты я покупала не напрямую через авиакомпанию, а через City.Travel. Они мне написали, что не возвращают деньги за билеты. Все планы попортились, соответственно, брони тоже, у нас отель с 10 декабря был». «Мы должны были лететь из Москвы в Париж. Рейс был в 3:30, где-то 8:00 мы должны были вылететь из Стамбула в Париж. Как только мы прошли паспортный контроль, минут через десять нам сказали, что рейс задержат. Видела в новостях, что люди спят на полу на синих матрасах. Это действительно так, кто-то даже без матрасов. Сейчас даже не пускают в бизнес-зал, просто потому что мест нет. Конечно, были и дебоширы, которые выпили неопределенное количество алкоголя». «У нас был вылет в Дубай в 00:20, нас посадили в самолет, мы в нем просидели три часа. Говорили, что они ждут информацию. Мы вернулись на стоянку, потом нам сказали освободить самолет. Мы вышли, каждому дали компенсацию 950 руб. Информация о рейсе меняется каждый час. Людей много, мест вообще нет, негде сесть, люди лежат на полу. В бизнес-класс тоже зайти невозможно. Воду давали только в самолете, больше ничего».

«Аэрофлот», «Россия» и «Победа» объявили о корректировке расписания, возможных задержках и отменах рейсов. «Аэрофлот» предложила пассажирам вернуть все деньги за билеты или переоформить их на другую дату в рамках ближайших десяти дней от времени вылета. Как писал летом “Ъ”, тарифы за компенсации потерь, в свою очередь, могли поднять страховщики. Или ввести исключения в действие полисов и вернуть автоматическую галочку при покупке билета, чтобы увеличить число клиентов.

Но после всех авиаколлапсов спрос на страховки так и не вырос, рассказал “Ъ FM” заместитель гендиректора по авиационному страхованию «АльфаСтрахование» Илья Кабачник. По его словам, все еще только 10% пассажиров покупают платную услугу: «Количество людей, которые получают страховые выплаты в этом году, в четыре раза больше, чем в прошлом. А в прошлом году было на 40% больше, чем в позапрошлом. Это просто отражает статистику задержек, здесь никаких чудес нет.

У нас не выросли продажи в два раза. Во время волн массовых задержек бывает всплеск спроса на страховки, но он не имеет пока долгого эффекта. По охвату страхования мы находимся примерно на том же уровне, что и весной. Это должна быть доступная услуга: если это будет дорого, то покупать их будет не больше людей, а меньше. Нам хочется, чтобы больше».

Из-за закрытого воздушного пространства в Москве этой ночью не смог приземлиться премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщил пресс-секретарь политика. Вместо этого самолет отправился в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. За день над Россией перехватили более 300 беспилотников, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, больше 100 дронов сбили над Брянской областью. Всего над столицей и Подмосковьем уничтожили 50 БПЛА.

Александра Абанькова