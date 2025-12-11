Пострадавшая при обрушении дома под Волгоградом пенсионерка в реанимации

В администрации губернатора Волгоградской области сообщили, что после обрушения угловой квартиры на верхнем этаже дома №66 на ул. Ленина в городе Петров Вал 80-летнюю пенсионерку доставили в реанимацию. Ее состояние оценивается как тяжелое, врачи оказывают ей необходимую помощь.

Еще двое пострадавших – 58-летний мужчина и 60-летняя женщина – госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Шестилетняя девочка проходит лечение в хирургическом отделении Камышинской детской больницы, ее состояние не вызывает опасений у медиков.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления причин и обстоятельств взрыва. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Нина Шевченко