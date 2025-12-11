Бедность в России неуклонно сокращается. По итогам 2024 года показатель достиг рекордно низких значений. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Президент также поручил профильным ведомствам усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов и теневой экономикой. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе традиционно для таких случаев опасается перегибов на местах.

Как сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях. По словам президента, в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 млн человек или 29% населения страны. По итогам прошлого года таковых было более 10 млн или 7,2%. Разница налицо. Перед правительством поставлена задача к 2036 году снизить данный показатель менее чем до 5%. При этом глава государства призвал оценивать уровень бедности объективно.

Важное замечание, ибо, если человек стал получать в месяц на 1 тыс. руб. больше, кем его считать, бедным или уже нет? Это, безусловно, позволяет рапортовать о резком улучшении показателей, но вот на деле многие, наверное, захотят на этот счет поспорить. Кроме того, методики подсчета существуют разные, так что при желании любое достижение можно подвергнуть сомнению и, соответственно, наоборот. К тому же еще есть такая неприятная вещь, как инфляция, и она имеет обыкновение съедать полученные доходы и, опять же, подвергать сомнению многие реальные достижения.

Впрочем, идем дальше. Следующее программное заявление — о необходимости бороться с уклонением от уплаты налогов и теневой экономикой. Об этом также много говорится в последнее время. То есть формально человек как бы нигде не работает и входит в те самые 7,2% бедного населения, но на самом деле на дорогих иномарках ездит и живет себе припеваючи.

Мало того, что в казну денег не платит, так еще и показатели портит, вводит в заблуждение государственную статистику. Вывести подобную категорию на чистую воду не всегда просто. Таким образом, появляется новая проблема: после подобных заявлений бизнес, как правило, испытывает некоторые опасения, перегибов боится.

И так ему порой приходится непросто, давление на него по-прежнему оказывается. Но может так статься, что этого самого давления станет намного больше.

Когда провозглашается усиление мер борьбы с чем-либо, невольно начинаешь переживать неудобства, а это зачастую сказывается на общеэкономической ситуации. К слову, Китай отчитался о полной победе над бедностью в 2020 году. На 10 лет раньше намеченного срока.

Дмитрий Дризе