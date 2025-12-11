Ярославский губернатор призвал поддержать Смоленск и Елец на конкурсе

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев призвал жителей региона отдать свои голоса на всероссийском конкурсе «Время молодых» в номинациях «Молодежная столица России» и «Город молодежи» за Смоленск и Елец. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ярославская область как один из культурных и туристических центров страны видит в этом конкурсе возможность создать новые связи между молодыми поколениями жителей исторических городов. Город-герой Смоленск и город воинской славы Елец обладают таким же, как и Ярославль, мощным историческим кодом, который может и должен стать основой для ярких современных молодежных проектов, фестивалей и образовательных программ. Давайте поддержим наших соседей»,— написал господин Евраев.

По мнению губернатора Ярославской области, победа названных городов «поможет оживить историческое наследие Центральной России для молодежи». Голосование продлится до 19 декабря на «Госуслугах».

Статусы «Молодежная столица» и «Город молодежи» присуждаются на один год. На звание «Молодежная столица» претендуют шесть региональных центров: Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск. В параллельной номинации «Город молодежи» для малых городов соперничают Выкса, Елец, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и Шерегеш.

Алла Чижова