Пластики закрыли спрос

Российский рынок полимеров сталкивается с проблемами, вызванными профицитом производства на фоне сокращения потребления. Аналогичная ситуация наблюдается во всем мире, указывают эксперты, отмечая, что переизбыток спроса давит на цены, которые в некоторых регионах уже достигли двухлетних минимумов.

Производство пластиков и их переработка в 2025 году, по предварительным оценкам Аналитического центра ТЭК, превысят уровень 2021 года. Так, выпуск пяти крупнотоннажных полимеров вырастет до 7,47 млн тонн (на 2,4% к 2024 году и на 0,3% к 2021 году). Потребление в 6,69 млн тонн превысит на 6,5% показатели 2021 года, но окажется на 2,3% ниже уровня прошлого года. Как отметила на конференции Creon «Полимеры России» руководитель проекта департамента консалтинга в химической отрасли Лола Огрель, единственным полимером, показавшим рост спроса на 7,1%, стал ПЭТФ (используется для производства пластиковой тары). Наиболее существенно с точки зрения потребления просели рынки ПВХ (на 10%), а также полистирола.

Как напомнила Лола Огрель, к 2035 году полимерные мощности в России в реалистическом сценарии «Плана развития газо- и нефтехимии до 2030 года» вырастут в 1,8 раза, до 14,9 млн тонн, в оптимистическом — в 2,1 раза, до 17,7 млн тонн. Строительство новых мощностей предполагается главным образом в сегменте полиолефинов, уточняет эксперт. Речь прежде всего идет о запуске Амурского ГХК (2,3 млн тонн), Балтийского химического комплекса (две очереди по 1,4 млн тонн каждая), а также расширении мощностей на предприятии СИБУРа «Нижнекамскнефтехим». В то же время по ПВХ и ПЭТФ запуска новых установок в реалистическом сценарии «Плана-2030» не ожидается.

С ростом производственных мощностей экспорт увеличится многократно, отмечает госпожа Огрель. Так, к 2030 году поставки за рубеж базовых полимеров подскочат более чем в шесть раз, до 8 млн тонн. Более половины отгрузок будет приходиться на Китай. По мнению эксперта, с учетом того, что большая часть полимерных производств находится на западе России, большое удаление ключевых производителей от основных морских портов создает дополнительные издержки при экспорте.

Гендиректор компании «Адитим» Георгий Солдатов отмечает, что в этом году с наибольшими трудностями среди базовых полимеров столкнулся сегмент ПВХ. У компаний сектора возникали проблемы, связанные как с внеплановыми ремонтами, так и с логистикой в Сибири: «Машины застревали на казахской границе, и продукцию не на чем было вывезти».

Главный представитель агентства ChemOrbis в Италии Эцио Филиппи указывает, что перепроизводство полимеров при слабом спросе наблюдается во всем мире, что увеличивает конкуренцию на глобальных рынках. Основной объем мощностей был запущен в Китае. На фоне сложной макроэкономической конъюнктуры и падения потребления старые предприятия постепенно закрываются, а у более современных падает маржа, говорит эксперт. Кроме того, говорит он, на глобальную торговлю пластиками негативно влияет тенденция к повсеместному введению торговых барьеров и пошлин, а также проведение антидемпинговых расследований. Например, в Европе действует запрет на импорт ПВХ из США, а Индия запрещает ввоз полимеров из Китая. Цены, добавляет он, снижаются с 2023 года и сейчас почти достигли своего исторического минимума. В дальнейшем конъюнктура на российском и мировом рынках полимеров будет во многом зависеть от ситуации в основных сегментах потребления — автопроме и строительстве, полагает Георгий Солдатов.

Ольга Мордюшенко