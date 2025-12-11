Дисковая нагрузка

В Перми смертельные травмы получили директор завода «АНКОС» Константин Солдатов и его восьмилетняя дочь. Они присутствовали на стендовых испытаниях детали, во время которых произошло разрушение изделия. Осколки попали в находившихся рядом людей. Еще три работника предприятия получили различные ранения. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», в помещении находилось еще несколько человек, которые отделались испугом. В СКР возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сам стенд находится в ангаре на территории кампуса Пермского политеха. Правоохранительные органы устанавливают, каким образом на закрытом объекте оказался ребенок.



Сигнал о происшествии на территории комплекса Пермского национального исследовательского политехнического университета поступил в 11.54 в ближайшую пожарную часть. В здании лаборатории, где произошла трагедия, сработала автоматическая пожарная сигнализация. По данным СКР, лаборатория была арендована представителями юрлица для испытаний. В ходе вращения детали она не выдержала нагрузки и разрушилась, осколки пробили защитные конструкции и попали в находившихся рядом людей. От воздействия осколков погибли разработчик изделия и его восьмилетняя дочь, а трое его подчиненных получили ранения. Двух из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», погибшие находились ближе всех к стенду, прямо напротив вращающейся детали. Предполагаемой причиной смерти является сочетанная травма. Кроме погибших и пострадавших, в помещении находилось еще несколько человек, которые не получили травм. Проверку обстоятельств происшествия проводят также органы прокуратуры Пермского края.

Погибшими оказались директор и совладелец ООО «АНКОС» Константин Солдатов и его малолетняя дочь. Согласно открытым данным, компания занимается изготовлением запорной арматуры различного назначения, производство сосредоточено на двух площадках в Перми и Краснокамске. С 2023 года компания занимается расширением производства, в которое планирует инвестировать около 110 млн руб. Выручка от продаж в прошлом году составила 1,188 млрд руб., чистая прибыль 153,9 млн руб.

Знакомые с ситуацией источники говорят, что здание, где произошла трагедия, арендовал не «АНКОС», а одно из крупных пермских промышленных предприятий. В его интересах компания господина Солдатова и выполняла разработку и производство подвергнутого испытаниям изделия.

На место происшествия выехали представители СУ СКР по Пермскому краю, прокуратуры и МВД. Следственным отделом по Ленинскому району Перми возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Сотрудники управления проводят осмотр места происшествия, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Раненые в результате трагедии признаны по делу потерпевшими.

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», в ходе расследования квалификация произошедшего может измениться. По их словам, сейчас рассматриваются несколько версий разрушения детали: технологический брак при ее производстве, нарушение режима работы стенда, а также его неправильные настройки. От этого будет зависеть круг лиц, которых привлекут к ответственности.

Отдельно силовики проверяют, каким образом ребенок оказался на объекте со специальным режимом пропуска. Бездействию ответственных лиц правоохранительные органы также намерены дать оценку.

Дмитрий Астахов