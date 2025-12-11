Вооруженные силы (ВС) России заняли населенные пункты Куриловка и Кучеровка в Харьковской области. В Константиновке в Краматорском районе ДНР под контроль российских войск перешли 45% зданий. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов

Фото: Пресс-служба президента РФ Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов

Фото: Пресс-служба президента РФ

«Сжимая кольцо окружения, штурмовые подразделения освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка»,— заявил господин Герасимов на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции.

Оба населенных пункта находятся в Купянском районе, вблизи населенного пункта Купянск-Узловой, за который сейчас также идут бои. Совокупное население этих сел, по данным украинской переписи 2001 года, составляло около 4,3 тыс. человек.

Бои в Константиновке ведут подразделения Южной группировки войск. О том, что российские войска заняли восточную часть города, президенту докладывали на совещании 20 ноября. Сейчас, по словам командующего Южной группировкой Сергея Медведева, бои ведутся в южных кварталах.

Константиновка располагается к северу от Донецка, между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Славянском. По данным украинской переписи 2001 года, ее население составляло около 95 тыс. человек.

Степан Мельчаков