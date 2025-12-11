На Буденновском проспекте в Ростове обновили 480 квадратных метров тротуара

В Ростове-на-Дону завершили ремонт тротуара на проспекте Буденновском между улицами Большой Садовой и Социалистической. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Работы выполнены в рамках бюджетного финансирования программы по восстановлению пешеходных зон в текущем году. Подрядчик заменил плиточное покрытие пешеходной части площадью 480 кв. м, а также установил 27 новых водоотводных лотков.

Константин Соловьев