ЮНЕСКО признало разведение алабая нематериальным культурным наследием

ЮНЕСКО внесли «Искусство разведения туркменского алабая» в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщило национальное агентство TDH.

Решение единогласно приняли в ходе 20-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в столице Индии Нью-Дели. За номинацию «Искусство разведения туркменского алабая» проголосовали 24 члена комитета.

Номинационное досье подготовили секретариат Национальной комиссии Туркмении по делам ЮНЕСКО и международная ассоциация «Туркменские алабаи». В нем участвовали мастера и семьи собаководов, ученые-исследователи, «ценители разведения породы алабай».

На заседания были рассмотрены 66 национальных и многонациональных номинаций. 54 из них претендовали на включение в список нематериального культурного наследия, 11 — список наследия, нуждающегося в срочной охране.

Алабай — порода собак из Туркменистана, ставшая достоянием и символом страны. В 2020 году в Ашхабаде установили памятник алабаю. С 2021 года в Туркмении ежегодно отмечается день алабая каждое последнее воскресенье октября.