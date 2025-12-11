Президент Бангладеш захотел уйти в отставку из-за «унижения»

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин Чуппу заявил агентству Reuters, что хочет уйти в отставку, потому что чувствует себя униженным временным правительством страны, которое возглавляет нобелевский лауреат Мухаммад Юнус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин Чуппу (третий слева)

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

«Я очень хочу уйти… Пока не состоятся выборы , я должен продолжать свою работу. Я занимаю свою должность в силу конституционного права президента»,— сказал господин Шахабуддин в разговоре с журналистами агентства.

По словам президента, его портрет за одну ночь убрали из всех консульств, посольств и верховных комиссий. «Это посылает людям неверный сигнал, будто президента собираются убрать. Я почувствовал себя очень униженным»,— сообщил он. При этом Мохаммад Шахабуддин Чуппу заявил, что писал господину Юнусу о портретах, однако никаких действий не последовало.

Хотя некоторые студенты-протестующие первоначально требовали его отставки, ни одна политическая партия не обращалась к нему с такими пожеланиями в последние месяцы, заявил Мохаммад Шахабуддин Чуппу.

Мохаммад Шахабуддин Чуппу стал президентом Бангладеш в апреле 2023 года. В 2024-м временное правительство страны возглавил Мухаммад Юнус. Премьер-министр Шейх Хасина тогда ушла в отставку на фоне студенческих протестов в Бангладеш.