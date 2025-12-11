Генпрокуратура оценила ущерб СССР в годы ВОВ в 257 трлн рублей

Суды в 33 регионах России зафиксировали масштаб разрушений, понесенных СССР в годы Великой Отечественной войны, на общую сумму 257 трлн руб. Об этом сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан на международной научно-практической конференции, посвященной 77-летию принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида.

Генеральный прокурор напомнил, что массовые убийства нацистами гражданского населения на оккупированных территориях Советского Союза признаны геноцидом. Он отметил, что Нюрнбергский процесс закрепил юридическое определение этого преступления.

«Спустя десятилетия мы с тревогой и болью наблюдаем, как отдельные политические силы, забывшие уроки истории, пытаются переписать страницы Великой Победы, вырвать из народной памяти истину о подвигах и жертвах»,— сказал господин Гуцан (цитата по ТАСС). Он напомнил слова президента Владимира Путина о недопустимости искажения событий и оправдания палачей.

В России реализуется проект «Без срока давности» для сохранения исторической памяти. Александр Гуцан отметил, что РФ открыта для диалога со всеми, кто уважает историческую достоверность. Он также подчеркнул союзничество с Белоруссией в этом вопросе, приведя в пример открытие памятника жертвам геноцида в Гатчине, символизирующего представителей всех регионов двух стран, переживших войну.