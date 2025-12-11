Нижегородская мэрия планирует открыть пять новых детсадов в 2027 году

Пять детских садов, которые начали строить в Нижнем Новгороде в 2025 году, планируют ввести в 2027 году, сообщил мэр Юрий Шалабаев по итогам осмотра строящегося детсада на территории ЖК «Зенит» в Советском районе.

Строительство детского сада в ЖК «Зенит» Фото: мэрия Нижнего Новгорода Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (второй слева) на стройплощадке детского сада в ЖК «Зенит» Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Он рассказал, что в этом районе строят еще два детских сада: в Новой Кузнечихе и на улице Ванеева. Также строится детсад в ЖК «Торпедо» в Автозаводском районе и в деревне Черемисское Кстовского района. В общей сложности здания рассчитаны на 1,2 тыс. детей.

В ЖК «Зенит» с мая строители возводят детский сад на 320 мест. Сдать его необходимо в марте 2027 года. Руководитель проекта Рустам Русланов доложил мэру, что монолитные работы планируют завершить в январе 2026 года, строительство идет с опережением графика, на площадке работает 40 человек. Гендиректор МКУ «ГлавУКС» Сергей Разживин уточнил, что этот детсад рассчитан на 14 групп. Также в нем предусмотрены физкультурный зал, музыкальный зал, зал для дополнительных занятий, компьютерный класс, медблок, пищеблок и постирочная.

«Новый садик в «Зените» появится рядом со школой. Это очень хорошая история, в будущем школу и детский сад можно будет объединить в единый образовательный комплекс. Это создает очевидные преимущества и для развития детей, и для экономии бюджетных средств», — отметил Юрий Шалабаев.

Он добавил, что пока по всем пяти новым объектам работы идут с опережением графиков. Мэр напомнил, что всего с 2020 года в Нижнем Новгороде было построено 23 детсада на 4 тыс. мест.

Галина Шамберина