В Черноземье 13 декабря ожидается морозная и снежная погода, до -7°C

В субботу, 13 декабря, жителей Черноземья ожидает морозная погода с порывами ветра до 16 м/с. Осадков нигде не прогнозируется, за исключением Тамбовской области. Температура будет варьироваться от -3°C до -7°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от -3°C до -6°C. В течение дня будет морозно и солнечно. Ветер северо-западный, до 13 м/с.

В Воронеже также ожидается похолодание: температура составит от -4°C до -6°C, а ветер — до 15 м/с. На протяжении всего дня будет пасмурно и ветрено.

В Курске утром температура воздуха составит -5°C, вечером понизится до -6°C, а ночью — до -7°C. На протяжении всего дня будет пасмурно. Ветер до 13 м/с.

В Липецке будет морозная погода. Температура утром составит -5°С, днем останется на том же уровне, вечером понизится до -6°С, а ночью — до -7°С. Северо-западный ветер с порывами до 16 м/с.

В Орле в течение дня будет ясно. Утром температура составит -5°C, а ночью опустится до -7°C. Ветер — до 14 м/с.

В Тамбове ожидается морозная и снежная погода. Утром температура составит -5°С, вечером опустится до -6°С, а ночью — до -7°С. Ветер с порывами до 15 м/с.

Алина Морозова