Курьера мошенников на Бору приговорили к пяти годам колонии

Участника мошеннической преступной группы в городском округе Бор Нижегородской области, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, приговорили к пяти годам колонии общего режима. В группе он выполнял роль курьера, сообщили в суде 11 декабря.

Суд установил, что в августе 2023 года фигурант в ходе переписки в сети интернет вступил с неустановленными лицами в сговор для хищения денег у пожилых жителей Ярославской, Костромской и Нижегородской областей. Потерпевших обманывали по схеме «ваш родственник попал в ДТП». С 7 по 11 августа подсудимый забирал у них от 100 тыс. до 500 тыс. руб. и переводил деньги на указанный организатором счет. Часть сумм он оставлял себе в качестве вознаграждения. Общий размер ущерба составил 1,15 млн руб.

Кроме реального срока, с подсудимого взыскали 430 тыс. руб. в счет возмещения ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

Галина Шамберина