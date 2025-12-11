Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Удмуртии начнут платить за добычу волков и лис

С 1 января в Удмуртии начнут выплачивать 20 тыс. руб. за добытого волка и 1 тыс. руб. — за лисицу. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Роман Ефимов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Решение о выплате было принято для регулирования численности хищников на территориях охотничьих угодий Удмуртии.

В рамках любительской и спортивной охоты граждане, обладая охотничьим билетом, смогут получать вознаграждение. Контролировать деятельность охотников и их финансирование поручено минприроды региона.

Владислав Галичанин