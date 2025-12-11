Депутаты избрали мэром Рязани Бориса Ясинского

Депутаты гордумы Рязани избрали мэром Бориса Ясинского. Он уже временно исполнял эти обязанности с прошлого месяца, когда в отставку ушел предыдущий глава города Виталий Артемов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Ясинский

Фото: Рязанское отделение партии «Единая Россия» Борис Ясинский

Фото: Рязанское отделение партии «Единая Россия»

За нового мэра отдали голоса 32 депутата из 35. Единственным конкурентом господина Ясинского был замглавы администрации по развитию территорий Касимовского района Александр Копнев. Обе кандидатуры по новому закону о местном самоуправлении отобрал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Губернатор выступил с речью, в которой поздравил нового мэра с назначением и поблагодарил депутатов за поддержку этой кандидатуры. «Я верю только в профессиональную ответственность. Свою лично и людей, которые отвечают на местах за те или иные инициативы и начинания»,— подчеркнул господин Малков.

Предыдущий мэр Рязани Виталий Артемов покинул должность досрочно. Он подал в отставку после того, как местный антикоррупционный комитет начал проверку его декларации о доходах. Проверку начали по распоряжению губернатора.

Борис Ясинский занимал различные управленческие должности в Рязани, был замглавы в Касимове (город в Рязанской области), а с июля 2024 года работал главой Рязанского района, пока не был переведен в региональную столицу.

Степан Мельчаков