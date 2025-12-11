В Дагестане перевыполнили план заготовки кормов на 16 тысяч тонн

Животноводческие хозяйства Дагестана заготовили на зиму 1,6 млн т кормов, что на 16 тыс. т больше запланированного объема и на 100 тыс. т превышает прошлогодний результат. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Основную часть запасов составляет сено — около 1,48 млн т. Кроме того, хозяйства заготовили 122,5 тыс. т соломы, 13,3 тыс. т сенажа и 10,2 тыс. т силоса. В кормозаготовительных работах по республике участвовали около 600 самоходных и тракторных косилок, свыше 700 пресс-подборщиков и примерно 65 кормоуборочных комбайнов.

Больше всего кормов запас Кизлярский район — почти 215,8 тыс. т. Стотысячный рубеж преодолели Бабаюртовский район — около 147 тыс. т, Хасавюртовский — более 145 тыс. т и Тарумовский — 115 тыс. т.

В 2024 году аграрии республики заготовили 1,5 млн т кормов.

Константин Соловьев