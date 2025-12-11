Ярославец вышел в финал чемпионата мира по боксу

Ярославский спортсмен Вячеслав Рогозин вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в ОАЭ. Об этом сообщили в Федерации бокса России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство спорта Ярославской области Фото: Министерство спорта Ярославской области

В поединке в весовой категории до 54 кг Рогозин одолел Асилбека Жалилова из Узбекистана. «Был такой план: просто побить его, чтобы он не побил меня. Все получилось по плану. Я понимаю, что надо выходить спокойным, уверенным в себе. Я сюда приехал, чтобы побеждать, не чтобы переживать, бояться кого-то»,— сказал спортсмен после победы (видеозапись комментария опубликовала Федерация).

Финальные поединки чемпионата пройдут 13 декабря.

В 2024 году спортсмен стал победителем первенства мира по боксу среди юниоров 17-18 лет. В августе 2025 года Вячеслав Рогозин стал чемпионом России по боксу в категории до 54 кг.

Алла Чижова