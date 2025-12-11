Прокуратура просит увеличить срок пребывания в колонии экс-главе самарского минстроя

Прокуратура Самарской области добивается пересмотра приговора бывшему министру строительства Николаю Плаксину, требуя увеличения срока его заключения с четырех до семи лет лишения свободы. Соответствующее представление было подано в Самарский областной суд.

Фото: samregion.ru Фото: samregion.ru

По мнению надзорного ведомства, приговор первой инстанции является слишком мягким. Помощник прокурора Ленинского района города Самары считает, что ранее вынесенное решение не соответствует тяжести совершенных Плаксиным преступлений.

Защита бывшего министра настаивает на его невиновности и просит суд отменить приговор, оправдав Николая Плаксина. Адвокат заявил об искажении судом первой инстанции показаний свидетелей, недостаточной оценке представленных доказательств и предвзятом отношении к подзащитному. По мнению защиты, доказательства непричастности Плаксина к преступлению были проигнорированы.

Рассмотрение апелляционных жалоб запланировано на 23 декабря.

В 2021 году компания «Тет а тет "М"» строила культурно-досуговые центры в поселках Тимашево и Глушицкий по нацпроекту «Культура». Стоимость контрактов превысила 219 млн руб., но работы не завершили в срок, и были выявлены нарушения в проектной документации и пожарной безопасности.

Несмотря на это, министерство строительства региона выдало разрешения на ввод объектов и оформило фиктивную документацию. Прокуратуре удалось добиться приостановки эксплуатации зданий, которая возобновилась только после устранения нарушений. Ущерб муниципалитетам составил более 2,6 млн руб.

Евгений Чернов