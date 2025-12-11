На Ставрополье планируют восстановить 67 памятников культурного наследия

В Ставропольском крае начнут масштабную работу по сохранению культурного наследия до 2030 года. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По данным властей, в регионе расположены более 1,6 тыс. зданий и сооружений, официально признанных объектами культурного наследия. За последние пять лет власти отремонтировали и реконструировали 500 памятников. Среди восстановленных объектов — нарзанные ванны и галереи Кисловодска, лермонтовские места Пятигорска, исторические здания Ессентуков.

Еще 67 объектов до сих пор находятся в неудовлетворительном состоянии. Региональные власти планируют активнее работать с собственниками и привлекать инвесторов. Главам муниципалитетов и профильных краевых ведомств поручили провести инвентаризацию всех объектов культурного наследия, определить здания для консервации, подготовить планы восстановления перспективных памятников и довести до собственников информацию о возможностях льготного кредитования.

Константин Соловьев