Авиакомпании отменили более 130 рейсов из-за ограничений в российских аэропортах

Из-за временных ограничений российские авиакомпании отменили более 130 рейсов, а также задержали вылет и прилет 235 рейсов. Ночью 11 декабря 12 аэропортов приостанавливали работу. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса в своем Telegram-канале.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали в аэропортах Центрального, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. В связи с этим аэропорты и авиакомпании усилили рабочие смены.

«По данным на 11:00 по мск, пассажиры получили от авиакомпаний 40,5 тыс. ваучеров на напитки и питание, 10,7 тыс. мест в гостиницах, 2,2 тыс. вынужденных возвратов билетов. На запасных аэродромах приземлились 54 самолета»,— заявили в Минтрансе.

Пассажиры, перемещающиеся между Москвой и Санкт-Петербургом, воспользовались железнодорожным транспортом. В Пулково реализовано около 3 тыс. билетов. Более 700 пассажиров из Нижнего Новгорода отправились в столицу на автобусах.