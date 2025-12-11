ГАИ проводит расследование после дорожной аварии со скорой помощью в Дзержинске

Сотрудники госавтоинспекции проводят административное расследование по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Дзержинске. Авария случилась утром 11 декабря, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По предварительным данным, автомобиль медслужбы двигался по улице Грибоедова в сторону проспекта Циолковского с включенными световыми и звуковыми сигналами. На регулируемом перекрестке он столкнулся с автомобилем Kia.

В результате аварии пострадала 34-летняя водитель легкового автомобиля, ее трехлетний пассажир и трое сотрудников бригады скорой помощи. Всех доставили в больницу.

В ГАИ уточнили, что ребенок, находившийся в карете скорой помощи, не пострадал.

Административное расследование по факту ДТП проводят по ч. 2 ст. 12.17 (непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными спецсигналами), ст. 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью) и ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности).

Галина Шамберина