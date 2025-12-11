Путину доложили о взятии Северска в ДНР

Президенту России Владимиру Путину на совещании доложили о взятии под полный контроль Северска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

«Президент получил подробные доклады на этот счет», — заявил господин Песков (цитата по «РИА Новости»). В совещании по видеоконференцсвязи участвовали начальник Генштаба Валерий Герасимов, командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев и командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов. По словам представителя Кремля, Владимир Путин отметил хорошую динамику на всех направлениях.

Северск, до этого бывший важным узлом обороны ВСУ, расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества. Его освобождение открывает российской армии возможности для продвижения с северо-востока в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Эти успехи дополняют наступление южнее — в районе Константиновки. Вместе эти города формируют ключевую линию обороны ВСУ в ДНР.