«КамАЗ» выплатил 401,57 млн рублей по облигациям

ПАО «КамАЗ» выполнило обязательства по выплате купонного дохода по облигациям серии БО-13, БО-П17 и БО-П16 на сумму 401,57 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на портале раскрытия корпоративной информации.

Предприятие перечислило держателям бумаг по биржевым облигациям серии БО-П17 за третий купонный период (с 11 ноября по 11 декабря 2025 года) 99,645 млн руб. Купонный доход на одну облигацию составил 15,33 руб. Выплаты произведены по 6,5 млн облигациям. Эти бумаги являются процентными неконвертируемыми облигациями, размещенными в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р.

Еще 259,05 млн руб. «КамАЗ» выплатил в качестве купонного дохода по облигациям серии БО-13 за 20-й купонный период (с 12 июня по 11 декабря 2025 года). Доход на одну облигацию составил 51,81 руб. Выплаты произведены по 5 млн облигациям. Облигации БО-13 — процентные неконвертируемые документарные бумаги на предъявителя с централизованным хранением и возможностью досрочного погашения.

По бездокументарным облигациям серии БО-П16 «КамАЗ» выплатил 42,875 млн руб. за третий купонный период, который длился с 11 ноября по 11 декабря 2025 года. Доход на одну облигацию составил 12,25 коп. Выплаты произведены по всему выпуску — 3,5 млн облигаций. Облигации БО-П16 — процентные неконвертируемые бумаги, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р.

Анна Кайдалова