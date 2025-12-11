Кирпичный завод в Ижевске заплатит за нарушение СанПиН

ООО «Ижевский завод кирпича и керамзита» привлекли к административной ответственности за нарушение санитарного законодательства. Предприятие просило Верховный суд РФ отменить постановление, но суд оставил жалобу без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

В связи с обращениями граждан из-за загрязнения воздуха на кирпичном заводе была проведена проверка.

«Предприятием <…> допущено нарушение санитарного законодательства, при осуществлении производственного контроля за уровнями загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны вблизи жилой застройки не применяются правила отбора проб и методы их исследований и измерений»,— говорится в сообщении. На кирпичный завод составили административное дело по факту нарушения санитарных норм (ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ, штраф до 20 тыс. руб.).

Предприятие с постановлением не согласилось и хотело его отменить, обратившись в Верховный суд России. Судебная инстанция не удовлетворила жалобу завода.

Владислав Галичанин