Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза

За 11 месяцев 2025 года Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 35,8 млрд рублей.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Наибольшей популярностью при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам банка. Его объем в январе-ноябре 2025 года вырос в 5 раз к аналогичному показателю 2024 года – до 21,9 млрд рублей. Выдачи по программе Семейной ипотеки за указанный период составили 13,8 млрд рублей.

Ипотечный портфель Банка Уралсиб за год (с 01.12.2024 г. по 01.12.2025 г.) вырос со 136,9 млрд до 156,2 млрд рублей.

